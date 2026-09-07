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45 % des voix dans le Land de Saxe-Anhalt

Comment expliquer l'élection d'un parti d'extrême droite en Allemagne?

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Entendu dans

La commission

le 7 septembre 2026 13:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Comment expliquer l'élection d'un parti d'extrême droite en Allemagne?
L’Alternative pour l’Allemagne (AfD), un parti d’extrême droite, a remporté dimanche les élections régionales dans le Land de Saxe-Anhalt avec près de 45 % des voix. / Ebrahim Noroozi / The Associated Press

L’Alternative pour l’Allemagne (AfD), un parti d’extrême droite, a remporté dimanche les élections régionales dans le Land de Saxe-Anhalt avec près de 45 % des voix. 

Les résultats de cette élection soulèvent une vague d'inquiétude dans de nombreux pays européens. Comment expliquer l'élection de ce parti en Allemagne, un pays normalement reconnu comme le cordon sanitaire face aux idées d'extrême droite?

Écoutez Mathieu Colin, professeur associé à l'École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke, faire le point, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

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