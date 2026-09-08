Guerre commerciale et contre-tarifs

Face à l'entrée en vigueur de 28 milliards de dollars de contre tarifs canadiens sur 700 produits américains, l'ancien premier ministre du Québec et membre du Conseil sur les relations canado-américaines, Jean Charest, affirme que le Canada se trouve dans une situation embarrassante...

Bien qu'il reconnaisse que ces mesures tarifaires agissent comme une taxe sur les consommateurs canadiens, il est essentiel, selon lui, de répondre dans un langage que Donald Trump comprend, afin de créer un rapport de force et de défendre l'existence du pays.

Écoutez Jean Charest faire le point, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.





