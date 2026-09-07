28 ans dans le même quartier

Luc Ferrandez a déménagé la fin de semaine dernière dans Ahuntsic pour rapprocher son adolescent de l'école.

Il a donc officiellement quitté le Plateau-Mont-Royal, lui qui en a été le maire de 2009 à 2019 et qui a habité l'endroit durant 28 ans.

Luc Ferrandez explique que l'adaptation à son nouveau quartier sera difficile, mais se réjouit qu'il n'aura plus à penser aux éléments urbains du Plateau qui ne fonctionnaient pas, une habitude qu'il a continué à prendre même après avoir été maire.

Écoutez le coup de gueule du chroniqueur Luc Ferrandez à l'émission de Patrick Lagacé, lundi matin.