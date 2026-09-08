Au 13ᵉ jour de la campagne électorale, les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez se penchent sur l'escalade des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis.

Alors que l'entrée en vigueur des contre-tarifs canadiens marque le début d'une période d'incertitude économique, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, ainsi que le premier ministre canadien, Mark Carney, appellent la population à la solidarité et à la consommation locale face aux menaces de Donald Trump.

Quels sera l'impact concret de cette crise sur les ménages et les entreprises du pays?

Christine Fréchette est-elle la meilleure pour faire face à la crise tarifaire?

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez répondre à la question, en ouverture de La commission mardi midi.