Ce sont 60% des Québécois qui souhaitent un changement de gouvernement, selon un nouveau sondage Léger paru mardi.
Écoutez Philippe J. Fournier, chroniqueur à L’actualité et créateur de Qc125, faire le point mardi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«60% ce n’est pas tant que ça. C'est étonnant. Au printemps, avant l'arrivée de madame Fréchette, c'était beaucoup plus élevé que ça. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de croissance pour la CAQ.»
Autres sujets abordés:
- Perceptions des chefs : égalité entre Christine Fréchette et Paul St-Pierre Plamondon à 23 % pour le choix du meilleur premier ministre.
- Vote francophone : le Parti conservateur d'Éric Duhaime devance le Parti libéral chez les électeurs francophones.
- Gouvernement minoritaire : les difficultés financières attendues lors du premier budget de mars, peu importe le parti victorieux.