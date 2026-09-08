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Sondage Léger

60% veulent un changement de gouvernement: «C'est pas tant que ça»

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Entendu dans

La commission

le 8 septembre 2026 14:34

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
60% veulent un changement de gouvernement: «C'est pas tant que ça»
La commission / Cogeco Média

Ce sont 60% des Québécois qui souhaitent un changement de gouvernement, selon un nouveau sondage Léger paru mardi.

Écoutez Philippe J. Fournier, chroniqueur à L’actualité et créateur de Qc125, faire le point mardi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«60% ce n’est pas tant que ça. C'est étonnant. Au printemps, avant l'arrivée de madame Fréchette, c'était beaucoup plus élevé que ça. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de croissance pour la CAQ.»

Philippe J. Fournier

Autres sujets abordés: 

  • Perceptions des chefs : égalité entre Christine Fréchette et Paul St-Pierre Plamondon à 23 % pour le choix du meilleur premier ministre.
  • Vote francophone : le Parti conservateur d'Éric Duhaime devance le Parti libéral chez les électeurs francophones.
  • Gouvernement minoritaire : les difficultés financières attendues lors du premier budget de mars, peu importe le parti victorieux.

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