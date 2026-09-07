Projet de méga centre de données à Sherbrooke

La contestation s'organise à Sherbrooke contre le projet de conversion d'une entreprise d'exploitation de cryptomonnaie, présentement répartie sur trois sites, en un seul méga centre de l'entreprise Keel Infrastructure.

Écoutez Laurie Letarte-Lavoie, conseillère municipale du district de l’Hôtel-Dieu et cheffe intérimaire de Sherbrooke Citoyen, expliquer les enjeux qui suscitent cette opposition, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.