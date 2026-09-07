Projet de méga centre de données à Sherbrooke

La contestation s'organise à Sherbrooke contre le projet de conversion d'une entreprise d'exploitation de cryptomonnaie, présentement répartie sur trois sites, en un seul méga centre de l'entreprise Keel Infrastructure.
Écoutez Laurie Letarte-Lavoie, conseillère municipale du district de l’Hôtel-Dieu et cheffe intérimaire de Sherbrooke Citoyen, expliquer les enjeux qui suscitent cette opposition, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Dès le départ, ce qu'on n'a pas aimé, c'est qu'il y a eu un manque d'information et de transparence envers la population et les élus. On a très peu de détails.»