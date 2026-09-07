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Véritable baromètre de fiabilité

Jusqu'à quel point notre cote de crédit influence-t-elle notre vie?

par 98.5

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11:31

Entendu dans

La commission

le 7 septembre 2026 13:48

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Jusqu'à quel point notre cote de crédit influence-t-elle notre vie?
La commission / Cogeco Média

Le chroniqueur Carl Marchand, qui a récemment passé une nuit dans un campement pour les personnes en situation d'itinérance, a témoigné lundi, à l'émission Lagacé le matin, de sa rencontre avec homme qui éprouvait énormément de difficultés à se trouver un logement étant donné sa mauvaise cote de crédit.

Cette situation a poussé Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à se demander : à quel point notre cote de crédit influence-t-elle notre vie ? Effectivement, la question se pose, puisque la cote de crédit est devenue un véritable baromètre de fiabilité dans plusieurs aspects du quotidien.

Écoutez Pierre Fortin, président de Jean Fortin et Associés, faire le point, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

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