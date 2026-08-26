Pour inciter les partis à faire des promesses

À quelques heures du déclenchement officiel de la campagne électorale provinciale, la mairesse de Montréal a interpellé directement les chefs des partis politiques en formulant des demandes précises en matière d'itinérance, de santé mentale et de sécurité publique.

Son but est d'inciter les formations politiques provinciales à prendre des engagements concrets pour la métropole.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville faire le point mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.