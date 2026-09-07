L'actrice et créatrice de contenu Alice Morel-Michaud a récemment mené un petit sondage maison sur les réseaux sociaux dans le but de connaître l'intérêt des jeunes en vue des élections provinciales à venir.

Le résultat: la majorité de ses répondants disent s'informer très peu sur le sujet et ne pas vraiment s'y intéresser.

Écoutez Alice Morel-Michaud, actrice et créatrice de contenu, faire le point lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.