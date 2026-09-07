L'actrice et créatrice de contenu Alice Morel-Michaud a récemment mené un petit sondage maison sur les réseaux sociaux dans le but de connaître l'intérêt des jeunes en vue des élections provinciales à venir.
Le résultat: la majorité de ses répondants disent s'informer très peu sur le sujet et ne pas vraiment s'y intéresser.
Écoutez Alice Morel-Michaud, actrice et créatrice de contenu, faire le point lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Je pense que c'est dommage, mais qu'il faut trouver d'autres moyens d'aller chercher les jeunes. J'ai l'impression qu'on reproche beaucoup à ma génération d'avoir un désintérêt envers la politique. Mais est-ce que la politique a un intérêt envers les jeunes électeurs? Des fois j'en doute.»