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Choc des idées

13ᵉ jour de campagne électorale: une analyse des plus récentes annonces

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Entendu dans

La commission

le 8 septembre 2026 13:31

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
13ᵉ jour de campagne électorale: une analyse des plus récentes annonces
La commission / Cogeco Média

Au 13ᵉ jour de la campagne électorale, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez font le tour des récentes annonces des partis politiques québécois.

La CAQ propose un pacte forestier à La Tuque pour réduire la dépendance du bois d'œuvre envers le marché américain.

Le PCQ présente sa plateforme santé visant à garantir des délais maximaux pour les chirurgies.

Le PLQ s'engage à ajouter 1 000 ressources spécialisées supplémentaires dans les écoles publiques dès 2027-2028.

Enfin, Québec solidaire met de l'avant un plan de transition écologique centré sur le développement éolien.

Écoutez les commissaires réagir à ces annonces, mardi midi. 

Par ailleurs, la guerre commerciale et les contre-tarifs américains occupent une grande partie du débat: quelles sont les stratégies adoptées par Christine Fréchette, Paul St-Pierre Plamondon et de Charles Milliard?

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