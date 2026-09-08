Choc des idées

Au 13ᵉ jour de la campagne électorale, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez font le tour des récentes annonces des partis politiques québécois.

La CAQ propose un pacte forestier à La Tuque pour réduire la dépendance du bois d'œuvre envers le marché américain.

Le PCQ présente sa plateforme santé visant à garantir des délais maximaux pour les chirurgies.

Le PLQ s'engage à ajouter 1 000 ressources spécialisées supplémentaires dans les écoles publiques dès 2027-2028.

Enfin, Québec solidaire met de l'avant un plan de transition écologique centré sur le développement éolien.

Écoutez les commissaires réagir à ces annonces, mardi midi.

Par ailleurs, la guerre commerciale et les contre-tarifs américains occupent une grande partie du débat: quelles sont les stratégies adoptées par Christine Fréchette, Paul St-Pierre Plamondon et de Charles Milliard?