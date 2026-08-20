Climat toxique sur le chantier du tramway

Les travaux préparatoires du tramway de Québec suscitent des tensions vives auprès de certains citoyens.

Le maire Bruno Marchand a dû lancer un appel au calme en raison d'incivilités et d'agressions verbales subies par les employés municipaux chargés de la coupe d'arbres sur le parcours.

L’animateur au FM93, Jérôme Landry, nuance l’ampleur des incidents, soulignant l’intensité des insultes sur les réseaux sociaux et la violence verbale contre Bruno Marchand, tout en évoquant la nécessité de sévérité face aux menaces et la difficulté de gestion des travaux dans la ville.

Écoutez l'animateur au FM93, Jérôme Landry, à ce sujet, jeudi, lors de l'émission L'instinct Marie-Eve.