Jusqu'où ira le boycottage?

Alors que la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis fait rage, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau se questionnent sur les limites du boycottage des produits et personnalités américaines.

Prenant l'exemple des retombées économiques colossales générées par Céline Dion à Las Vegas, la discussion dérive vers Taylor Swift et l'impact réel que peuvent avoir les mégastars sur l'économie locale.

Écoutez l'éditorial de Luc Ferrandez aborder le tout en compagnie de Nathalie Normandeau, mardi midi, à l'émission La commission.

Les deux animateurs s'interrogent à savoir si les consommateurs devraient pousser la logique de riposte commerciale jusqu'à bouder les artistes américains en tournée.

Luc Ferrandez souligne toutefois que les retombées majeures de ces spectacles restent principalement dans les villes d'accueil, ce qui nuance l'effet d'une telle mesure.