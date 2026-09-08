Le secteur manufacturier québécois sous pression

Florence Jean-Jacobs, économiste principale chez Desjardins, commente les récentes études évaluant l'impact des tarifs et contre-tarifs sur l'économie canadienne et québécoise.

Alors qu'une étude de l'Université de Calgary évalue à 4 milliards de dollars le coût global pour les ménages canadiens — soit environ 250 $ par famille avec enfants —, Desjardins s'est concentré sur les répercussions subies par les entreprises.

Elle souligne que le secteur manufacturier est le plus lourdement touché, plusieurs PME subissant un «double choc»: une hausse du coût des intrants importés des États-Unis et une baisse de la demande américaine...

Selon l'économiste, quelles sont les actions urgentes à entreprendre du côté des gouvernements?

Écoutez l'analyse de Florence Jean-Jacobs, économiste principale chez Desjardins, mardi midi à La commission.