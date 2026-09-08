Guerre commerciale

Alors que les contre-tarifs canadiens entrent en vigueur, la Fédération des chambres de commerce du Québec tire la sonnette d'alarme.

Sa présidente-directrice générale, Véronique Proulx, soutient que cette stratégie risque de nuire directement aux entreprises d'ici, qui dépendent fortement des pièces et composantes importées des États-Unis.

Écoutez Véronique Proulx aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Elle réclame des mesures d'urgence, des congés d'impôts et un allègement fiscal pour soutenir les PME touchées.