Lutte de titans

Jérome Landry, animateur au FM93 à Québec, voit dans la campagne électorale à Québec une vraie campagne de titans.

Il témoigne de la place prédominante que prennent le Parti conservateur du Québec et son chef, Éric Duhaime, dans la capitale.

Jérôme Landry s'est aussi rendu au rassemblement du Parti québécois au Centre Vidéotron, mettant la table pour un important duel entre ces partis à Québec.

Écoutez l'animateur au FM93, Jérome Landry, donner son avis sur la campagne électorale à Québec, lundi, à La commission.