Le gouvernement fédéral va consacrer 4,7 milliards de dollars pour la construction de nouvelles voitures de voyageurs pour les trains de VIA Rail.

Le premier ministre Mark Carney en a fait l'annonce jeudi matin à Thunder Bay, en Ontario, où les voitures seront assemblées.

Cette annonce s'ajoute à l'investissement de près de 2 milliards de dollars dévoilé le mois dernier pour l’acquisition de nouvelles locomotives.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder le tout, jeudi midi, en ouverture de l'émission La commission.

Il s’agit du plus important investissement ponctuel de l’histoire de VIA Rail, et le Québec aura sa part du gâteau, comme le souligne M. Carney.

En conférence de presse, le premier ministre Mark Carney a souligné que ce projet permettra de créer 700 nouveaux emplois au pays.