Nouveau sondage Pallas Data

Qui dit campagne électorale dit sondage. Pallas Data a publié le sixième sondage depuis le déclenchement de la campagne électorale.

Tandis que le PQ et la CAQ se maintiennent, les libéraux et les conservateurs baissent. Seul Québec solidaire fait mieux que lors du précédent sondage.

Cette tangente, pour l’instant, indique un gouvernement minoritaire, selon le chroniqueur à L’actualité, Philippe J. Fournier.

Si telle était le cas en octobre et qu’il n’y avait pas de majorité claire, il y aura sans doute plusieurs semaines de négociations, indique-t-il.

Écoutez le chroniqueur au magazine L’actualité et créateur de Qc125, Philippe J. Fournier, nous éclairer sur ce coup de sonde, lundi, à La commission.