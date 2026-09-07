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Nouveau sondage Pallas Data

«S'il n'y a pas de gagnant clair, on va avoir six semaines de négociations»

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Entendu dans

La commission

le 7 septembre 2026 12:35

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«S'il n'y a pas de gagnant clair, on va avoir six semaines de négociations»
La commission / Cogeco Média

Qui dit campagne électorale dit sondage. Pallas Data a publié le sixième sondage depuis le déclenchement de la campagne électorale.

Tandis que le PQ et la CAQ se maintiennent, les libéraux et les conservateurs baissent. Seul Québec solidaire fait mieux que lors du précédent sondage.

Cette tangente, pour l’instant, indique un gouvernement minoritaire, selon le chroniqueur à L’actualité, Philippe J. Fournier.

Si telle était le cas en octobre et qu’il n’y avait pas de majorité claire, il y aura sans doute plusieurs semaines de négociations, indique-t-il.

Écoutez le chroniqueur au magazine L’actualité et créateur de Qc125, Philippe J. Fournier, nous éclairer sur ce coup de sonde, lundi, à La commission.

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