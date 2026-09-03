320 voitures commandées par Via Rail

Alors que le premier ministre canadien Mark Carney sera du côté de Thunder Bay en matinée, jeudi, tous les signes pointent vers l'annonce d'un contrat ferroviaire important accordé à Alstom pour Via Rail.

Le chroniqueur Dimitri Soudas estime aussi qu'une deuxième annonce sur l'avenir de l'usine de La Pocatière sera faite par le chef d'État canadien.

Via Rail a prévu acquérir 320 voitures qui remplaceraient celles des trains à longue distance qui roulent actuellement sur les rails du Canada.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas donner plus de détails sur le sujet, jeudi, à Lagacé le matin.

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