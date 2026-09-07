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Guerre économique Canada-États-Unis

«Certains républicains commencent à s'inquiéter» -Dimitri Soudas

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 septembre 2026 08:14

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«Certains républicains commencent à s'inquiéter» -Dimitri Soudas
Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le chroniqueur Dimitri Soudas craint une nouvelle escalade des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis, et ce, à partir de minuit.

Les contre-tarifs canadiens s'appliqueront aux Américains et la réaction de l'administration est toujours inconnue pour le moment.

Selon Dimitri Soudas, ces tergiversations économiques pourraient même faire mal au Parti républicain lors des élections de mi-mandat, en novembre prochain.

C'est du moins ce que des membres du parti lui ont partagé comme craintes.

Écoutez le chroniqueur politique, Dimitri Soudas, donner son point de vue sur le sujet, lundi, à Lagacé le matin.

«Il fut un temps où le président des États-Unis parlait et le monde s'arrêtait pour écouter les marchés et des gouvernements réagissaient. Aujourd'hui, on ouvre le fil Truth Social de Donald Trump et on ne sait pas si on doit rire, pleurer ou prendre une Advil.»

Dimitri Soudas

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