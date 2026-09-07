Guerre économique Canada-États-Unis

Le chroniqueur Dimitri Soudas craint une nouvelle escalade des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis, et ce, à partir de minuit.

Les contre-tarifs canadiens s'appliqueront aux Américains et la réaction de l'administration est toujours inconnue pour le moment.

Selon Dimitri Soudas, ces tergiversations économiques pourraient même faire mal au Parti républicain lors des élections de mi-mandat, en novembre prochain.

C'est du moins ce que des membres du parti lui ont partagé comme craintes.

Écoutez le chroniqueur politique, Dimitri Soudas, donner son point de vue sur le sujet, lundi, à Lagacé le matin.