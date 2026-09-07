Contre-tarifs de Mark Carney

Des contre-tarifs d'une valeur de 28 milliards de dollars, confirmés récemment par le premier ministre canadien Mark Carney, entreront en vigueur à minuit dans la nuit de lundi à mardi, en réponse à ceux imposés par le président américain Donald Trump.
Écoutez Jean Charet, ex-premier ministre du Québec et membre du Comité consultatif sur les relations économiques entre le Canada et les États-Unis, donner son avis sur la situation, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Il faut rappeler que les tarifs, c'est un mauvais choix dans un monde de mauvais choix. En plus on s'attend à ce que les Américains répliquent cette semaine. Des rumeurs disent qu'il bannirait l'exportation de l'alcool vers les États-Unis, les produits laitiers, ou peut être même l'acier, si c'est le cas on entre en escalade. On est vraiment dans une guerre tarifaire entre les deux pays.»
Autres sujets abordés
- L'impact géographiquement ciblé des contre-tarifs canadiens sur des États clés comme l'Ohio, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin;
- Les risques d'escalade et de répliques américaines;
- Les programmes de soutien fédéral de 7,5 milliards de dollars mis en place pour aider les travailleurs et les entreprises touchés.