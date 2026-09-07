Contre-tarifs de Mark Carney

Des contre-tarifs d'une valeur de 28 milliards de dollars, confirmés récemment par le premier ministre canadien Mark Carney, entreront en vigueur à minuit dans la nuit de lundi à mardi, en réponse à ceux imposés par le président américain Donald Trump.

Écoutez Jean Charet, ex-premier ministre du Québec et membre du Comité consultatif sur les relations économiques entre le Canada et les États-Unis, donner son avis sur la situation, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.