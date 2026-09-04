La Coalition pour l’avenir du sport s'active

La Coalition pour l’avenir du sport et de l’activité physique au Québec demande aux partis politiques de faire du Québec la nation la plus active au monde.

Son coprésident, Laurent Duvernay-Tardif, appelle le gouvernement à considérer le sport comme une priorité nationale.

Il y a une crise de l'activité physique, selon lui, alors que seulement 18% des jeunes répondent «aux standards» pour être suffisamment en forme.

Écoutez Dr Laurent Duvernay-Tardif, médecin résident et coprésident de la Fondation LDT, expliquer ses revendications au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau.