 Aller au contenu
La Coalition pour l’avenir du sport s'active

Activité physique au Québec: «Il y a urgence d'agir» -Laurent Duvernay-Tardif

par 98.5

0:00
7:53

Entendu dans

La commission

le 4 septembre 2026 12:46

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Activité physique au Québec: «Il y a urgence d'agir» -Laurent Duvernay-Tardif
La Coalition a réuni des organismes communautaires et des acteurs politiques comme le maire Bruno Marchand pour porter sa cause au gouvernement du Québec / La Presse Canadienne / Christinne Muschi

La Coalition pour l’avenir du sport et de l’activité physique au Québec demande aux partis politiques de faire du Québec la nation la plus active au monde.  

Son coprésident, Laurent Duvernay-Tardif, appelle le gouvernement à considérer le sport comme une priorité nationale.

Il y a une crise de l'activité physique, selon lui, alors que seulement 18% des jeunes répondent «aux standards» pour être suffisamment en forme.

Écoutez Dr Laurent Duvernay-Tardif, médecin résident et coprésident de la Fondation LDT, expliquer ses revendications au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau.

«[Actuellement], on essaie de voir seulement les urgences au niveau des longueurs de files d'attente, des chirurgies électives, des salles d'urgence, etc. [...] Je pense qu'il faut arrêter de travailler en silo, arrêter que ça soit la sixième priorité de six différents ministères puis ensemble, se dire qu'on va en faire une priorité nationale.»

Dr Laurent Duvernay-Tardif

Vous aimerez aussi

Tarifs douaniers: Nathalie Normandeau dénonce le «décalage abyssal» d'Ottawa
La commission
Tarifs douaniers: Nathalie Normandeau dénonce le «décalage abyssal» d'Ottawa
0:00
3:33
Promesses utopistes et finances publiques: «C'est quoi, le plan?»
Lagacé le matin
Promesses utopistes et finances publiques: «C'est quoi, le plan?»
0:00
17:54
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
60 minutes d'activité physique par jour: «Plus facile à dire qu'à faire»
Rattrapage
Les bienfaits du sport
60 minutes d'activité physique par jour: «Plus facile à dire qu'à faire»
Vol de données de 350 000 travailleurs de la CCQ: «Je me sens responsable»
Rattrapage
Une protection préventive mise en place
Vol de données de 350 000 travailleurs de la CCQ: «Je me sens responsable»
Contrat de 4,7 G$: Alstom fabriquera 313 voitures pour VIA Rail
Rattrapage
Des nouvelles voitures de train jusqu'en 2035
Contrat de 4,7 G$: Alstom fabriquera 313 voitures pour VIA Rail
La présidente de la section de la FIQ de Montérégie-Ouest est destituée
Rattrapage
Des centaines de milliers de dollars en cause
La présidente de la section de la FIQ de Montérégie-Ouest est destituée
Montage maison des meilleures citations de Bernard Drainville
Rattrapage
La commission
Montage maison des meilleures citations de Bernard Drainville
Le PLQ mise sur la télésanté pour désengorger la première ligne
Rattrapage
Rapprocher les soins des patients
Le PLQ mise sur la télésanté pour désengorger la première ligne
Serres Toundra: un succès pour le géant québécois du concombre
Rattrapage
Segment PME
Serres Toundra: un succès pour le géant québécois du concombre
Sondages des concessionnaires: pourquoi exigent-ils la note parfaite?
Rattrapage
Importantes répercussions financières
Sondages des concessionnaires: pourquoi exigent-ils la note parfaite?
«C'est la première fois, à part la Chine, qu'un pays tient tête à Trump, bravo!»
Rattrapage
Le président s'en prend au Canada sur Truth
«C'est la première fois, à part la Chine, qu'un pays tient tête à Trump, bravo!»
Tarifs douaniers: Nathalie Normandeau dénonce le «décalage abyssal» d'Ottawa
Rattrapage
Un GoFundMe pour des travailleurs étrangers
Tarifs douaniers: Nathalie Normandeau dénonce le «décalage abyssal» d'Ottawa
«On demande que le bois soit vu comme une stratégie nationale»
Rattrapage
Pacte pour le bois québécois
«On demande que le bois soit vu comme une stratégie nationale»
Menaces d'expropriation à Sanair: on soupçonne des motivations cachées
Rattrapage
Les utilisateurs s'insurgent
Menaces d'expropriation à Sanair: on soupçonne des motivations cachées
Sacres: «Je fais ça par respect de la culture québécoise» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Les jurons ont-ils leur place en politique?
Sacres: «Je fais ça par respect de la culture québécoise» -Luc Ferrandez
Impôt sur les grandes fortunes: «Ça ne marche pas» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Pour mieux financer l'école publique
Impôt sur les grandes fortunes: «Ça ne marche pas» -Luc Ferrandez