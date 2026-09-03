Un GoFundMe pour des travailleurs étrangers

Pendant que la ministre fédérale Mélanie Joly réaffirme le soutien d'Ottawa aux entreprises touchées par la guerre tarifaire, Nathalie Normandeau dénonce un «décalage abyssal» entre le discours politique et la réalité du terrain.

Les PME du secteur forestier et leurs travailleurs attendent toujours une aide concrète qui tarde à venir.

Écoutez Nathalie Normandeau aborder le tout lors de son éditorial, jeudi midi, en compagnie de Luc Ferrandez.