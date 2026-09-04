Guerre commerciale

Des œufs en provenance des États-Unis se retrouvent de plus en plus sur les étalages des supermarchés québécois, sans que le consommateur ne s'en rende compte facilement, alors que plusieurs tentent de boycotter les produits des États-Unis.

Écoutez Sylvain Lapierre, président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec, faire le point sur la situation, vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.