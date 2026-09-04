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Guerre commerciale

Des œufs américains: «Ce qu'on demande c'est un meilleur étiquetage»

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Entendu dans

La commission

le 4 septembre 2026 13:57

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Des œufs américains: «Ce qu'on demande c'est un meilleur étiquetage»
Des œufs en provenance des États-Unis se retrouvent de plus en plus sur les étalages des supermarchés québécois, sans que le consommateur ne s'en rende compte facilement alors que plusieurs tentent de boycotter les produits des États-Unis. / Adobe Stock

Des œufs en provenance des États-Unis se retrouvent de plus en plus sur les étalages des supermarchés québécois, sans que le consommateur ne s'en rende compte facilement, alors que plusieurs tentent de boycotter les produits des États-Unis.

Écoutez Sylvain Lapierre, président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec, faire le point sur la situation, vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Ce qu'on demande, c'est un meilleur étiquetage, pour qu'au moins, que le consommateur sache ce qu'il achète. Parce que, souvent, on achète, on pense faire un choix. Finalement, on revient à la maison, puis des fois, on a des surprises.»

Sylvain Lapierre

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