Des centaines de milliers de dollars en cause

La présidente de la section de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) de Montérégie-Ouest, Mélanie Gignac, a été destituée.

C'est ce que révèle la journaliste Any Guillemette, qui explique que Mme Gignac se serait approprié des sommes et des biens s'élevant à des centaines de milliers de dollars

Écoutez la journaliste Cogeco Nouvelles, Any Guillemette en dévoiler plus sur cette nouvelle, vendredi, à La commission.

Des manquements administratifs seraient aussi en cause dans cette affaire.

La FIQ serait intervenue à la suite d'une publication dans laquelle elle mentionnait «Je suis Charlie».

Une référence non pas liée à Charlie Hebdo, mais plutôt Charlie Kirk, militant MAGA connu pour ses positions homophobes, antiavortement et proarmes, qui a été assassiné en 2025 aux États-Unis.