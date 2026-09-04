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Une protection préventive mise en place

Vol de données de 350 000 travailleurs de la CCQ: «Je me sens responsable»

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Entendu dans

La commission

le 4 septembre 2026 13:07

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Vol de données de 350 000 travailleurs de la CCQ: «Je me sens responsable»
La commission / Cogeco Média

La Commission de la Construction du Québec confirme que ses 350 000 travailleurs ont été touchés par un vol de données, après que ses systèmes informatiques aient été paralysés le 24 août dernier.

Dirigeante à la CCQ, Audrey Murray explique que les personnes touchées vont pouvoir aller chercher une protection Equifax surveillant leur crédit et un potentiel vol d'identité.

Les systèmes informatiques seront par ailleurs de nouveau disponibles mardi prochain, explique Mme Murray, qui se sent coupable qu'une organisation ait été capable de mener une attaque cybercriminelle sur la CCQ.

Écoutez Audrey Murray, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec, expliquer ce vol de données, vendredi, à l'émission La commission.

«"Qilin", c'est une organisation qui est bien connue des autorités. D'ailleurs, on a fait une plainte à la SQ, à la GRC. C'est des gens qui sont très actifs sur toute la planète, y compris au Québec, et donc qui sont à la recherche à temps plein, comme on dit, de vulnérabilités.»

Audrey Murray

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