Une protection préventive mise en place

La Commission de la Construction du Québec confirme que ses 350 000 travailleurs ont été touchés par un vol de données, après que ses systèmes informatiques aient été paralysés le 24 août dernier.

Dirigeante à la CCQ, Audrey Murray explique que les personnes touchées vont pouvoir aller chercher une protection Equifax surveillant leur crédit et un potentiel vol d'identité.

Les systèmes informatiques seront par ailleurs de nouveau disponibles mardi prochain, explique Mme Murray, qui se sent coupable qu'une organisation ait été capable de mener une attaque cybercriminelle sur la CCQ.

Écoutez Audrey Murray, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec, expliquer ce vol de données, vendredi, à l'émission La commission.