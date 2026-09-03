Le contrat de 4,7 milliards $ à VIA Rail

Le premier ministre canadien Marc Carney, a annoncé jeudi un investissement de 4,7 milliards $ pour VIA Rail et Alstom, et ce, en pleine campagne électorale au Québec.

Et ce n'est pas un hasard, selon Nathalie Normandeau.

Écoutez le commentaire de Nathalie Normandeau à ce sujet au micro de Gino Chouinard.

Selon Nathalie Normandeau, le premier ministre a fait son lit dans la bataille électorale.