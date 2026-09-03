Le contrat de 4,7 milliards $ à VIA Rail

Le premier ministre canadien Marc Carney, a annoncé jeudi un investissement de 4,7 milliards $ pour VIA Rail et Alstom, et ce, en pleine campagne électorale au Québec.
Et ce n'est pas un hasard, selon Nathalie Normandeau.
Écoutez le commentaire de Nathalie Normandeau à ce sujet au micro de Gino Chouinard.
Selon Nathalie Normandeau, le premier ministre a fait son lit dans la bataille électorale.
«Mark Carney souffle aujourd'hui dans les voiles de Christine Fréchette. C'est une très mauvaise nouvelle pour le Parti libéral du Québec et pour le Parti québécois».
Et le premier ministre canadien fait d'une pierre deux coups, selon l'analyste politique.
«C'est la première fois en 40 ans que des voitures de VIA Rail seront fabriquées et assemblées au Canada. Alors, c'est un méga doigt d'honneur de Mark Carney à l'endroit de la Maison-Blanche.»
Les autres sujets abordés
- Charles Milliard apprend son rôle de chef de parti sur le terrain;
- On survole les promesses électorales du jour.