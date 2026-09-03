Une flèche au président américain

L'humoriste Charles Deschamps a acheté le domaine Internet du Lac d'Amérique (Lake America), après que le président des États-Unis, Donald Trump eut signé un décret pour changer le nom du Lac Ontario.

Sur le site web, deux options s'offrent à l'utilisateur. La première consiste à cliquer sur le nom du Lac Ontario, pour ensuite être félicité. La deuxième consiste à cliquer plutôt sur le nom Lake America, où est indiquée la mention «essayez de nouveau» (try again en anglais).

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle présenter ce projet à Lagacé le matin, jeudi.