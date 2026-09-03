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Québec 2026

Jour 8 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes

par 98.5 | Modifié le 3 septembre 2026 à 20:18

Jour 8 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes
Les chefs des 5 partis dans la course. / PC/Jacques Boissinot

Jour 8 de la campagne électorale: la famille et les aînés étaient en vedette.

Écoutez le chef du bureau politique de Cogeco à l’Assemblée nationale, Louis Lacroix, résumer la journée des chefs de parti.

À écouter

Jour 8 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes

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