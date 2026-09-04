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Les partis seraient insatisfaits de leurs appuis

«Les électeurs québécois ne sont pas encore embarqués dans la campagne»

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17:48

Entendu dans

La commission

le 4 septembre 2026 13:37

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Les électeurs québécois ne sont pas encore embarqués dans la campagne»
La commission / Cogeco Média

Les électeurs québécois ne sont toujours pas embarqués complètement dans la campagne électorale, estime Philippe J. Fournier, chroniqueur à L’actualité.                                               

Selon lui, aucun parti politique politique au Québec n'est en ce moment satisfait à 100 % de leur appui respectif. Il estime donc que le rythme de la campagne risque de s'accélérer au cours des prochains jours.

Il voit aussi une fracture générationnelle dans les sondages, les jeunes votant totalement différemment de leurs parents et leurs grands-parents.

Écoutez à ce sujet l'analyse Philippe J. Fournier, chroniqueur à L’actualité et fondateur de Qc125, au micro des animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, vendredi après-midi, à La commission.

«Le PQ n'est pas content parce qu'il n'arrive pas à avoir plus que 30 % [...] La CAQ est pas contente parce qu'elle pensait être sur un élan de l'effet Fréchette. Le PLQ n'est pas content parce qu'il a glissé depuis le début de la campagne. Les conservateurs, c'est une campagne régionale qu'ils mènent et ça va bien à Québec, mais c'est quand même juste autour de 30 %. Québec solidaire, ils se sentent ignorés, ils se sentent hors de la conversation.»

Philippe J. Fournier

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