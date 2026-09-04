Les partis seraient insatisfaits de leurs appuis

Les électeurs québécois ne sont toujours pas embarqués complètement dans la campagne électorale, estime Philippe J. Fournier, chroniqueur à L’actualité.

Selon lui, aucun parti politique politique au Québec n'est en ce moment satisfait à 100 % de leur appui respectif. Il estime donc que le rythme de la campagne risque de s'accélérer au cours des prochains jours.

Il voit aussi une fracture générationnelle dans les sondages, les jeunes votant totalement différemment de leurs parents et leurs grands-parents.

Écoutez à ce sujet l'analyse Philippe J. Fournier, chroniqueur à L’actualité et fondateur de Qc125, au micro des animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, vendredi après-midi, à La commission.