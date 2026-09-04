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Conditions inhumaines aux États-Unis

L'ICE interdit les câlins dans le plus grand centre de détention de Californie

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 4 septembre 2026 14:15

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'ICE interdit les câlins dans le plus grand centre de détention de Californie
L'ICE interdit les câlins dans le plus grand centre de détention de Californie / Lawrey / Adobe Stock

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez dénoncent les conditions inhumaines imposées aux détenus du plus grand centre de détention de l'ICE en Californie aux États-Unis.

On y interdit notamment les contacts physiques, y compris les simples câlins, lors des visites familiales.

Écoutez l'éditorial de l'animatrice Nathalie Normandeau, en compagnie de Luc Ferrandez, jeudi midi, à l'émission La commission.

Les deux animateurs soulignent le contraste frappant entre ce traitement strict réservé à des personnes souvent sans antécédents et celui des criminels condamnés pour des crimes graves, qui bénéficient généralement de conditions de visite plus humaines.

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