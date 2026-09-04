Conditions inhumaines aux États-Unis

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez dénoncent les conditions inhumaines imposées aux détenus du plus grand centre de détention de l'ICE en Californie aux États-Unis.

On y interdit notamment les contacts physiques, y compris les simples câlins, lors des visites familiales.

Écoutez l'éditorial de l'animatrice Nathalie Normandeau, en compagnie de Luc Ferrandez, jeudi midi, à l'émission La commission.

Les deux animateurs soulignent le contraste frappant entre ce traitement strict réservé à des personnes souvent sans antécédents et celui des criminels condamnés pour des crimes graves, qui bénéficient généralement de conditions de visite plus humaines.