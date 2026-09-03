Le Parti libéral du Québec propose d'intégrer pleinement la télésanté au réseau public afin de rapprocher les soins des patients et d'accélérer l'accès aux professionnels.

L'objectif est d'implanter progressivement cette porte d'entrée numérique pour éviter les dérapages financiers tout en offrant un service accessible 24/7.

Écoutez la candidate et ancienne grande patronne du CHU de Québec, Gertrude Bourdon, aborder le tout, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Elle croit fermement en la viabilité de cette plateforme publique et estime que cette mesure permettra de réduire les déplacements inutiles et de faciliter l'accès aux consultations, notamment pour les résidents en région ou en résidence.