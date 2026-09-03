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La Ville sur le point d'être paralysée

La circulation à Montréal: «Venez en drone, en hélicoptère ou ne venez pas»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 septembre 2026 06:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
La circulation à Montréal: «Venez en drone, en hélicoptère ou ne venez pas»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Montréal accueillera les Championnats mondiaux de cyclisme sur route en septembre, un événement d'envergure internationale qui entraînera toutefois d'importantes entraves à la circulation.

Dès le 7 septembre, plusieurs grands axes routiers, dont l'avenue du Parc, seront complètement fermés afin de permettre la préparation et la tenue des épreuves. Des fermetures du pont Champlain et de l'autoroute Bonaventure sont également à prévoir.

Écoutez Patrick Lagacé se pencher sur le casse-tête de la mobilité qui attend les automobilistes et les usagers du transport en commun au cours des prochaines semaines.

Autres sujets abordés

  • L'enjeu du campement de sans-abri sous le viaduc Van Horne;
  • La surenchère de promesses de coupures de postes dans la fonction publique;
  • Les propositions des partis pour réformer le système d'éducation;
  • La controverse entourant le passé et les publications de certains candidats électoraux sur les réseaux sociaux;
  • Le fardeau bureaucratique qui empêche un chirurgien orthopédiste d'origine allemande d'exercer au Québec;
  • Les dysfonctionnements du guichet unique d'accès aux places en services de garde;
  • L'impasse dans le procès de Lindsay Clancy aux États-Unis après 30 heures de délibérations du jury.

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