La Ville sur le point d'être paralysée

Montréal accueillera les Championnats mondiaux de cyclisme sur route en septembre, un événement d'envergure internationale qui entraînera toutefois d'importantes entraves à la circulation.
Dès le 7 septembre, plusieurs grands axes routiers, dont l'avenue du Parc, seront complètement fermés afin de permettre la préparation et la tenue des épreuves. Des fermetures du pont Champlain et de l'autoroute Bonaventure sont également à prévoir.
Écoutez Patrick Lagacé se pencher sur le casse-tête de la mobilité qui attend les automobilistes et les usagers du transport en commun au cours des prochaines semaines.
Autres sujets abordés
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