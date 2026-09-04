Jusqu'à 40% sur certains appareils

L’entrée en vigueur imminente des nouvelles obligations du droit à la réparabilité au Québec suscite de vives inquiétudes chez les détaillants de meubles et d'électroménagers.

Plusieurs grands marchands réclament un report d’un an de l’application de la loi adoptée par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, afin d'en évaluer correctement l'impact financier et logistique.

Écoutez la présidente-directrice générale de Meubles RD, Isabelle Beauregard, aborder le tout, jeudi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Selon elle, la combinaison des frais liés aux nouvelles garanties légales obligatoires de réparabilité et d'éventuels tarifs douaniers risque d'entraîner des hausses de prix de l'ordre de 40% sur certains appareils.

Les détaillants déplorent un manque de ressources sur le terrain, notamment une importante pénurie de techniciens qualifiés, ainsi qu'une absence de contrôle sur la fabrication et la disponibilité des pièces de rechange transmises par les manufacturiers.