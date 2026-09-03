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Le président s'en prend au Canada sur Truth

«C'est la première fois, à part la Chine, qu'un pays tient tête à Trump, bravo!»

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Entendu dans

La commission

le 3 septembre 2026 14:10

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«C'est la première fois, à part la Chine, qu'un pays tient tête à Trump, bravo!»
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump s'en est pris une fois de plus au Canada et à son premier ministre Mark Carney, jeudi, dans une publication diffusée sur son réseau social Truth Social. 

Donald Trump a affirmé qu'il est avantageux pour les politiciens canadiens de le faire passer pour l'ennemi jusqu'à ce que leur économie s'effondre, prédisant des conséquences politiques catastrophiques. 

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder le sujet jeudi, à l'émission La commission.

«C'est la première fois, à part la Chine, qu'un pays tient tête à Donald Trump. Alors bravo à Mark Carney.»

Nathalie Normandeau

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