Le président s'en prend au Canada sur Truth

Le président américain Donald Trump s'en est pris une fois de plus au Canada et à son premier ministre Mark Carney, jeudi, dans une publication diffusée sur son réseau social Truth Social.

Donald Trump a affirmé qu'il est avantageux pour les politiciens canadiens de le faire passer pour l'ennemi jusqu'à ce que leur économie s'effondre, prédisant des conséquences politiques catastrophiques.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder le sujet jeudi, à l'émission La commission.