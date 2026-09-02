L'avis d'un vétéran

Dans une lettre ouverte publiée dans le Toronto Star, un vétéran des Forces armées canadiennes dénonce le mépris affiché par l'administration américaine de Donald Trump envers l'armée et les cadettes du Canada.

Éric Sauvé, qui a travaillé côte à côte avec les Américains en Afghanistan et à Washington, estime que les commentaires moqueurs de hauts dirigeants, dont le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, sont profondément humiliants et indignes de partenaires historiques.

Écoutez Éric Sauvé, vétéran des Forces canadiennes, président d'Innovigo, une firme de consultation en renseignement, sécurité et défense, réagir mercredi à Lagacé le matin.