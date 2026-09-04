Des nouvelles voitures de train jusqu'en 2035

Alstom a décroché un contrat historique de 4,7 milliards de dollars pour la fabrication et l'entretien de 313 nouvelles voitures de train destinées à la flotte longue distance de VIA Rail.

Pour la première fois en 40 ans, ces voitures seront construites au pays, principalement dans les installations québécoises de La Pocatière et de Saint-Bruno-de-Montarville.

Écoutez le vice-président, Communications and Affaires publiques pour le Canada à Alstom, Olivier Marcil, aborder le tout, vendredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Ce mégacontrat permettra de soutenir près de 700 emplois directs chez Alstom Canada, dont les deux tiers seront situés au Québec.

L'usine de La Pocatière sera responsable d'assembler la structure et les caisses des voitures, générant plus de 200 emplois.

De son côté, le centre de design et d'ingénierie de Saint-Bruno-de-Montarville se chargera entièrement de la conception des véhicules.

L'entente assure une stabilité industrielle sur dix ans, les premières livraisons étant prévues vers 2031, suivies d'un soutien technique étalé sur 15 ans.