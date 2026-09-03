Les clients qui visitent un concessionnaire automobile sont souvent poussés à attribuer une note minimale de 9 ou 10 sur 10 lors du sondage de satisfaction.

Cette pression s'explique par le fait que ces évaluations constituent le principal lien entre le concessionnaire et le constructeur automobile, déterminant ainsi l'indice de satisfaction client.

Écoutez le journaliste automobile chez Ecoloauto.com, Luc-Olivier Chamberland, aborder le tout, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il explique qu'une mauvaise évaluation peut avoir d'importantes répercussions financières et logistiques pour les établissements.