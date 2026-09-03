Segment PME

Fondée à Saint-Félicien, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l'entreprise Serres Toundra s'est imposée comme l'un des plus importants producteurs de concombres en Amérique du Nord.

Grâce à des investissements majeurs en technologie, une utilisation novatrice de l'intelligence artificielle et une gestion optimale des ressources en eau, la PME emploie aujourd'hui 280 personnes et produit près de 200 millions de concombres chaque année.

Écoutez Éric Dubé, président-directeur général des Serres Toundra, faire le point jeudi, à l'émission La commission.