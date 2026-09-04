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Les bienfaits du sport

60 minutes d'activité physique par jour: «Plus facile à dire qu'à faire»

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Entendu dans

La commission

le 4 septembre 2026 13:08

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
60 minutes d'activité physique par jour: «Plus facile à dire qu'à faire»
La commission / Cogeco Média

Dans le cadre de sa chronique, vendredi midi, Luc Ferrandez aborde l'idée d'imposer 60 minutes d'activité physique quotidienne à l'école.

Bien qu'il reconnaisse les bienfaits du sport, notamment pour motiver les garçons à risque de décrochage scolaire, il souligne la complexité de sa mise en œuvre en raison de la grille horaire déjà chargée des élèves.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez, vendredi midi, à l'émission La commission en compagnie de Nathalie Normandeau.

Pour favoriser un mode de vie actif, le coanimateur estime que les villes doivent assumer un leadership accru en développant des infrastructures accessibles, comme des parcs ou des espaces piétons.

Il propose également d'ouvrir les cours d'école et les gymnases à la population en dehors des heures de classe, s'inspirant de ce qui se fait ailleurs dans le monde.

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