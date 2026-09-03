Trois semaines après une entrée en bourse spectaculaire où son titre avait bondi de 500 %, la firme chinoise Unitree Robotics voit déjà son action chuter du tiers de sa valeur.

La cause: une piètre performance lors de la deuxième édition des Jeux mondiaux des robots humanoïdes organisés en Chine.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert faire le point, jeudi après-midi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

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