Le conflit s'enlise

Le procès de Lindsay Clancy, au Massachusetts, où la mère de famille qui a tué ses trois enfants invoque la dépression post-partum et une défense de non-responsabilité criminelle, a connu de sérieux rebondissements.
Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet et plusieurs autres au micro de Gino Chouinard.
Les sujets discutés
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- L'Iran accuse les États-Unis de crimes de guerre;
- Gloria Steinem, icône du féminisme américain connue pour son combat pour l’égalité et le droit à l’avortement, est morte à l'âge de 92 ans.