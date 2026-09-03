Le conflit s'enlise

Le procès de Lindsay Clancy, au Massachusetts, où la mère de famille qui a tué ses trois enfants invoque la dépression post-partum et une défense de non-responsabilité criminelle, a connu de sérieux rebondissements.

Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet et plusieurs autres au micro de Gino Chouinard.

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