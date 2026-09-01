Chronique économique

Invention d'origine montréalaise créée lors de l'Expo 67, la technologie cinématographique IMAX connaît un engouement sans précédent aux quatre coins du globe.

Si plusieurs films de Christopher Nolan ont permis de susciter un intérêt pour cette technologie, L'Odyssée, le premier film entièrement tourné avec une caméra IMAX, a fait bondir l'action de l'entreprise de 22 % en six mois.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert présenter l'histoire de cette technologie, mardi après-midi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.