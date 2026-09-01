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Chronique économique

L'effet Christopher Nolan propulse l'action d'IMAX

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 septembre 2026 17:38

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
L'effet Christopher Nolan propulse l'action d'IMAX
Michèle Boisvert / Cogeco Média

Invention d'origine montréalaise créée lors de l'Expo 67, la technologie cinématographique IMAX connaît un engouement sans précédent aux quatre coins du globe.

Si plusieurs films de Christopher Nolan ont permis de susciter un intérêt pour cette technologie, L'Odyssée, le premier film entièrement tourné avec une caméra IMAX, a fait bondir l'action de l'entreprise de 22 % en six mois.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert présenter l'histoire de cette technologie, mardi après-midi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

«Il y a 1865 cinémas IMAX dans 91 pays, mais le carnet de commandes est à peu près le même nombre de cinémas que ce qui existe. Donc, c'est en train de boomer.»

Michèle Boisvert

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