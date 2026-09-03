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Investissement pour le parc de VIA Rail

«Plus que jamais il faut faire preuve de solidarité économique» -Joël Lightbound

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 septembre 2026 15:27

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
«Plus que jamais il faut faire preuve de solidarité économique» -Joël Lightbound
Le gouvernement canadien a annoncé jeudi un investissement historique pour moderniser le parc ferroviaire de VIA Rail. / Adrian Wyld / La Presse canadienne

Le gouvernement canadien a annoncé jeudi un investissement historique pour moderniser le parc ferroviaire de VIA Rail.

De ce montant, un contrat d'envergure octroyé à la firme Alstom permettra de fabriquer des voitures voyageuses au Québec, principalement aux usines de La Pocatière et de Saint-Bruno. 

Écoutez Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l’Approvisionnement et lieutenant du Québec, faire le point, jeudi après-midi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

«Pour le gouvernement Carney, ça s'inscrit dans une volonté de favoriser les retombées économiques au Canada, les emplois au Canada et de rebâtir notre base industrielle. On fait face à une guerre tarifaire qu'on n'a pas choisie avec les Américains. Plus que jamais, il faut faire preuve de solidarité économique.».

Joël Lightbound

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