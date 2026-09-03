Investissement pour le parc de VIA Rail

Le gouvernement canadien a annoncé jeudi un investissement historique pour moderniser le parc ferroviaire de VIA Rail.

De ce montant, un contrat d'envergure octroyé à la firme Alstom permettra de fabriquer des voitures voyageuses au Québec, principalement aux usines de La Pocatière et de Saint-Bruno.

Écoutez Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l’Approvisionnement et lieutenant du Québec, faire le point, jeudi après-midi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.