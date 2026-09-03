En vue des Jeux olympiques

Le tout nouveau Lucas Museum of Narrative Art, conçu par le célèbre réalisateur de Star Wars, George Lucas, s'apprête à ouvrir ses portes à Los Angeles.

Ce projet titanesque, qui a exigé 17 ans de travail, a été dévoilé en primeur aux médias états-uniens lors d'une visite de presse.

Écoutez le correspondant Henry Arnaud aborder le tout avec Catherine Beauchamp, jeudi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.

L’inauguration officielle aura lieu le 22 septembre, avec la présence attendue de célébrités comme Steven Spielberg et Tom Cruise.