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Rentrée télévisuelle

Antigang: «C'est de la série et pas de la petite série» -Fabienne Larouche

par 98.5

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17:55

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 septembre 2026 18:30

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Antigang: «C'est de la série et pas de la petite série» -Fabienne Larouche
Gino Chouinard / Cogeco Média

Depuis quatre décennies, Fabienne Larouche écrit, produit et imagine des personnages qui entrent dans nos maisons et deviennent nos conversations.

Écoutez la productrice, script-éditrice et scénariste Fabienne Larouche lors de sa longue entrevue avec l'animateur Gino Chouinard et l'équipe du Québec maintenant.

Quatre de «ses» séries sont de retour en cette saison télévisuelle 2026-2027:  Antigang, Dumas, Les armes et Stat. Rien que ça....

Elle admet que cette période - la rentrée - est une période d'efferverscence. Pour la productrice, Antigang, c'est bien plus que «de la quotidienne qu'on offre. C'est de la série et pas de la petite série».

Fabienne Larouche, qui admet avoir de la colère en elle étant jeune, note que le premier épisode d'Antigan a un «raccord direct» avec la finale dramatique de la dernière saison.

«Le rythme d'une quotidienne à sept heures, veut, veut pas... Tu t'assois après ta journée. Tu as fait ta bouffe. Tu viens de manger ou tu es en train de faire ta bouffe... Moi,  je veux te changer les idées. Je veux te toucher. Je veux te faire pleurer. Je veux te faire rire, Je veux t'ébranler.»

Fabienne Larouche

L'autrice évoque son processus créatif collaboratif avec des auteurs comme Marie-Andrée Labbé et Luc Dionne.

Elle souligne l’importance du rythme, de la performance et des thèmes de pouvoir, de hiérarchie et de justice.

La figure incontournable de la télévision au Québec conserve son engagement à former la relève et à rester pertinente dans un univers télévisuel exigeant.

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