Rentrée télévisuelle

Depuis quatre décennies, Fabienne Larouche écrit, produit et imagine des personnages qui entrent dans nos maisons et deviennent nos conversations.

Écoutez la productrice, script-éditrice et scénariste Fabienne Larouche lors de sa longue entrevue avec l'animateur Gino Chouinard et l'équipe du Québec maintenant.

Quatre de «ses» séries sont de retour en cette saison télévisuelle 2026-2027: Antigang, Dumas, Les armes et Stat. Rien que ça....

Elle admet que cette période - la rentrée - est une période d'efferverscence. Pour la productrice, Antigang, c'est bien plus que «de la quotidienne qu'on offre. C'est de la série et pas de la petite série».

Fabienne Larouche, qui admet avoir de la colère en elle étant jeune, note que le premier épisode d'Antigan a un «raccord direct» avec la finale dramatique de la dernière saison.