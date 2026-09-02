Le taux directeur demeure à 2,25 %

La Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur à 2,25 %, mercredi, en lien avec la résilience de l’économie canadienne, l’incertitude commerciale et l’inflation influencée par le prix de l’essence.
Écoutez à ce sujet Sébastien Mc Mahon, économiste en chef, IA groupe financier, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Le Canada s'en est plutôt bien tiré depuis le début de l'année selon lui, mais...
«Dans les prochains mois, il y a une espèce de brouillard de guerre commerciale qui rend cet élan assez fragile. Donc, il y a ça qui fait que la Banque du Canada reste en position de gestion de risque.»
Fondamentalement, le Canada est en bien meilleure posture que les États-Unis en raison de sa cote de crédit triple A.