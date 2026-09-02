Le taux directeur demeure à 2,25 %

La Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur à 2,25 %, mercredi, en lien avec la résilience de l’économie canadienne, l’incertitude commerciale et l’inflation influencée par le prix de l’essence.

Écoutez à ce sujet Sébastien Mc Mahon, économiste en chef, IA groupe financier, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Le Canada s'en est plutôt bien tiré depuis le début de l'année selon lui, mais...