Le parcours de Félix Auger-Aliassime s'est arrêté prématurément au deuxième tour de l'US Open.

Le Canadien s'est incliné en quatre manches de 7-6 (5), 3-6, 2-6 et 2-6 face au Russe Karen Khachanov. Une élimination décevante pour le Québécois, dont les attentes étaient élevées en raison de ses succès passés à New York.

Écoutez la chronique sportive de Jérémie Rainville aborder le tout, jeudi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.

De son côté, Denis Shapovalov passe au troisième tour et s'apprête à affronter l'Américain Ben Shelton.

En double féminin, Leylah Fernandez accède également au troisième tour avec sa partenaire.