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La Bataille de Gaulle (Liberté)

«C'est important qu'un pays réécrive son histoire» -Neils Schneider

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 septembre 2026 16:52

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«C'est important qu'un pays réécrive son histoire» -Neils Schneider
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Après le premier volet de La Bataille De Gaulle (Résistance), le second La Bataille De Gaulle (Liberté) arrive bientôt sur les écrans québécois.

C'est Niels Schneider qui campe le général Leclerc.

Écoutez Catherine Beauchamp nous présenter son entrevue avec l'acteur Niels Schneider en compagnie de Gino Chouinard.

Le deuxième volet est centré sur la France Libre et la libération de Paris en 1944.

Le film, au budget de 75 millions d’euros, met en avant des scènes inédites de batailles africaines et souligne l’importance de réécrire l’histoire française face au récit américain.

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