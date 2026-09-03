Projet de logement pour les sortants de la DPJ

Un projet innovant visant à offrir du logement social, des soins de santé et un accompagnement psychosocial aux jeunes de 18 ans qui sortent des services de la DPJ, risque de tomber à l'eau en raison du déclenchement de la campagne électorale.

Conçu sous la forme d'un campus comportant également divers espaces d'apprentissage, le projet Agora Déclic attend toujours la confirmation du financement gouvernemental pour pouvoir lancer le chantier.

Écoutez le codirecteur général de Déclic, Benoît Bernier, faire le point jeudi après-midi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.