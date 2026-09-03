Le nouveau guichet unique du gouvernement québécois pour obtenir une place en garderie ne semble pas faire preuve d'une réelle efficacité, souligne, jeudi, un article paru dans Le Soleil.

Des données non mises à jour et la lourdeur administrative font en sorte que des places restent vacantes alors que plus de 30 000 enfants patientent toujours sur la liste d'attente centralisée.

Écoutez le journaliste de l'équipe d'enquête des Coops de l'information, Marc Allard, faire le point au micro de l'animateur Gino Chouinard.